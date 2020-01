E alla fine Lebron prese la parola: “Kobe, raccoglierò io il tuo testimone” (Di martedì 28 gennaio 2020) Mentre il mondo tentava di elaborare il lutto inondando i social con ogni tipo di ricordo, coccodrillo, citazioni, commiati, di Lebron James è calato dall’internet solo un video: il suo arrivo all’aeroporto di Los Angeles, in ciabatte e cappuccio, mentre scoppia a piangere. Mentre il mondo assorbe il ciclopico lavoro dei media per raccontare ogni aspetto della grandezza di una leggenda dello sport che se n’è andata con la figlia e altre 7 persone schiantandosi con un elicottero a 41 anni, Lebron non ha detto niente per quasi due giorni. Lo aveva appena superato nella statistica dei migliori realizzatori all time della NBA, scavalcandolo al terzo posto. La notte prima. E proprio Kobe si era congratulato, telefonicamente e pubblicamente. Lebron, che ora ha in mano i destini dei Lakers, che furono per 20 anni terra di Kobe e basta. La canotta 24 e 8 ritirate per sempre. ... ilnapolista

