Benji (Di martedì 28 gennaio 2020) Benji, un bellissimo cagnolone, era nascosto sotto una macchina parcheggiata vicino ad una strada. Era molto pericoloso il fatto che stesse lì in quanto la macchina poteva muoversi e schiacciarlo oppure se fosse scappato poteva essere investito da qualche macchina che passava di lì. Fortunatamente il proprietario dell’auto si rese conto del cane e non riuscendo a prenderlo decise di chiamare i volontari della zona. I volontari arrivarono e gli misero il guinzaglio per portarlo a farlo visitare. Una volta messo il guinzaglio il cane si ribellava, si agitava e cercava di toglierselo in tutti i modi. Essendo molto agitato i volontari prima di salire in macchina decisero di calmarlo, lo coccolarono un po’ e gli diedero del cibo. Notarono che il pelo del cane era pieno di parassiti, era ... bigodino

Benji_Mascolo : Alle 4 stanotte ero sveglio in studio a lavorare. Alle 8 sono sveglio a letto pieno di pensieri. Grazie jet lag - Benji_Mascolo : Oh che goduria finalmente ha deciso di togliersi quei baffi da narcotrafficante colombiano di mezza età - Benji_Mascolo : Un bel brufolo rosso al centro del naso che appare violentemente sulla tua faccia direttamente due ore prima di and… -