Alfonso Bonafede subentra a Di Maio: capo delegazione del M5S (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’annuncio nella serata di martedì, dopo l’addio di Luigi Di Maio alla leadership del MoVimento, a cui è subentrato Vito Crimi, ora tocca al nuovo capo delegazione; ruolo che sarà assunto dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Alfonso Bonafede capo delegazione La decisione è arrivata in serata, Alfonso Bonafede è stato scelto all’unanimità da tutto l’entourage 5 Stelle facente parte del governo (ministri, sottosegretari, viceministri…), alla presenza di Vito Crimi, reggente capo del MoVimento fino agli Stati Generali. La scelta di Bonafede ha soddisfatto tutti, anche se lui stesso, nei giorni scorsi, non sembrava poi così convinto dall’eventualità che tale onere potesse toccare a lui. Con grande onore ho assunto stasera il ruolo di capo delegazione su indicazione dei miei colleghi: sarò la voce del…Gepostet von Alfonso Bonafede am Dienstag, 28. Januar ... thesocialpost

you_trend : ?? Alfonso Bonafede è stato eletto per acclamazione capo delegazione del M5S al governo - vitocrimi : Attenzione altissima alla prevenzione del terrorismo, al rientro di terroristi latitanti dall'estero e al rimpatrio… - LaCastelliM5s : Nel bilancio dello Stato per il 2020 abbiamo previsto quasi 9 miliardi di euro per il settore della Giustizia. Sen… -