Viabilità Roma Regione Lazio del 27-01-2020 ore 08:45 (Di lunedì 27 gennaio 2020) Viabilità DEL 27 GENNAIO 2020 ORE 08:35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO SEGNALANDO UN INDICENTE GRAVE CHE GENERA CODE SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA DELLA Roma – CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE Roma PIU AVANTI CODE ALTEZZA PARCO DE MEDICI E VIADOTTO DELLA MAGLIANA ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD e LAURENTINA CON RIPERCUSSIONI SU VIA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A TRATTI DALLA A24 Roma TERAMO ALLA NOMENTANA PIU AVANTI CASSIA TRIONFALE E BOCCEA E AURELIA SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIO CON IL RACCORDO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE VERSO Roma SI RALLENTA ... romadailynews

