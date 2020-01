Perché l'elicottero di Kobe Bryant si è schiantato su una collina (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alla base dello schianto dell'elicottero di Kobe Bryant, in cui oltre al campione di basket, sono morte altre otto persone, c'è quasi sicuramente la nebbia. Le indagini dell'autorità americana per l'aviazione, della Sicurezza dei trasporti aerei e dell'Fbi, sono ancora in corso ma le prime indicazioni sono chiare. Secondo quanto riportano Tmz e Slate, citando fonti della polizia e basandosi sui dati di Flightradar, la visibilità era estremamente ridotta a causa della nebbia. L'aeroporto internazionale di Los Angeles aveva ritardato diversi voli. E per lo stesso motivo, la polizia aveva lasciato a terra il supporto aereo. Un portavoce della polizia, citato dalla Cnn, ha affermato che "le condizioni meteo non rispettavano gli standard minimi per volare". I dati del tracker mostrano che l'elicottero di Kobe, un Sikorsky S-76B, aveva riscontrato per la prima volta problemi ... agi

Agenzia_Italia : Perché l'elicottero di #KobeBryant si è schiantato su una collina - 85AleFrau : Perché l'elicottero di #KobeBryant si è schiantato su una collina - MarinaPerzy : Un viaggio insieme l’ultimo a volte per andarsene il destino che sceglie per noi lo fa lasciando a chi rimane a chi… -