Nintendo stava per cambiare il suo iconico logo ma Reggie Fils-Aimé si oppose alla

Per decenni, nonostante gli alti e bassi, Nintendo ha goduto di una posizione di forza nel settore dei videogiochi come pochi altri. E tutto sommato, la grande N è rimasta sempre legata al suo logo iconico: il testo bianco Nintendo in un ovale su uno sfondo rosso. È qualcosa che è diventato immediatamente riconoscibile, ma c'è stato un tempo in cui la società stava pensando di cambiarlo.Parlando nel podcast Present Value (tramite Nintendo Everything), l'ex presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha dichiarato che quando si è unito a Nintendo per la prima volta, la società stava cercando di allontanarsi dalla sua immagine "a misura di bambino", e il cambio del logo era uno dei modi in cui stavano pensando di farlo. Tuttavia, Reggie si oppose alla decisione, desiderando mantenere intatto il logo classico, spingendo invece l'azienda ad apportare cambiamenti sistemici e fare ...

