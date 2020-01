LIVE Australian Open 2020, risultati 27 gennaio in DIRETTA: Thiem ai quarti, Medvedev-Wawrinka 1-1, attesa per Nadal (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.22 Quelle appena citate sono le partite attualmente in corso di svolgimento. Il programma maschile offrirà anche la sfida tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios, atteso anche Alexander Zverev contro il russo Rublev. Il programma femminile sarà completato da Kerber-Pavlyuchenkova. 06.20 Il russo Daniil Medvedev e lo svizzero Stan Wawrinka sono in parità, hanno vinto un set a testa: 2-6, 6-2. La spagnola Muguruza conduce per 6-3, 4-3 sull’olandese Bertens. 06.18 La rumena Simona Halep ha liquidato la belga Mertens con un doppio 6-4 e ai quarti di finale incrocerà l’estone Kontaveit che ha avuto la meglio sulla polacca Swiatek per 6-7(4), 7-5, 7-5. 06.16 L’austriaco Dominic Thiem ha sconfitto il francese Gael Monfils per 6-2, 6-4, 6-4 e vola così ai quarti di finale dove affronterà il vincente di Nadal-Kyrgios. 06.15 Buongiorno e ... oasport

