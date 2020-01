Lazio, apprensione per le condizioni di Correa: si teme lesione muscolare (Di lunedì 27 gennaio 2020) C'è apprensione in casa Lazio per le condizioni di Joaquín Correa. L'argentino è uscito al 76’ del derby per un problema fisico e l’attaccante domani si sottoporrà a dei controlli al polpaccio in Paideia: si teme una nuova lesione muscolare al polpaccio per El Tucu, già reduce da un infortunio analogo subito il 5 gennaio a Brescia. fanpage

