Kobe Bryant, minuto di raccoglimento e lutto al braccio per il Milan contro il Torino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Milan ha deciso di ricordare Kobe Bryant anche in campo. In occasione del prossimo match casalingo dei rossoneri, ovvero la sfida di Coppa Italia in programma martedì sera contro il Torino, sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare il leggendario campione di basket morto in un incidente in elicottero con la figlia Gianna Maria. la squadra di Pioli giocherà con il lutto al braccio. fanpage

