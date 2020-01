Gravina annuncia: «Momento di raccoglimento per Anastasi contro l’Inghilterra» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato che prima del match contro l’Inghilterra si osserverà un minuto di silenzio Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato al termine del Consiglio Federale , annunciando che sarà osservato un minuto di silenzio per Pietro Anastasi in occasione dell’amichevole tra Inghilterra e Inter a marzo «li dedicheremo la prossima partita delle leggende azzurre e faremo un minuto di raccoglimento in occasione dell’amichevole tra Inghilterra e Italia a Wembly a marzo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

