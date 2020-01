Grande Fratello Vip: incidente hot nella notte per un concorrente (Di lunedì 27 gennaio 2020) nella notte è avvenuto un piccolo incidente hot ad uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa è successo nella Casa Grande Fratello Vip: incidente hot nella notte per un concorrente Questa quarta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando al pubblico da casa molte emozioni. Pago non riesce a dimenticare la sua ex compagna Serena, Barbara Alberti non vuole più continuare il gioco. Ci sono state squalifiche, eliminazioni inaspettate. Non mancano, però, intrighi amorosi e incidenti hot. Infatti, qualche giorno fa Rita Rusic è stata pizzicata dalla telecamera a toccarsi le parti intime. Spesso i ragazzi giovani ironizzano su alcune reazioni fisiologiche, mentre nella notte tra il venerdì e il sabato anche un “over” ha dato spettacolo a sua insaputa. Questa volta a essere il protagonista di un incidente hot è stato Michele Cucuzza. Il ... kontrokultura

