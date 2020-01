Calabria, trionfo di Jole Santelli del centrodestra (Di lunedì 27 gennaio 2020) I seggi sono ufficialmente chiusi e lo spoglio è già iniziato in tutta la Calabria. Per avere i risultati definiti sarà necessaria più di qualche ora, ma le prime proiezioni danno in netto vantaggio la candidata del centrodestra Jole Santelli sul candidato del centrosinistra Pippo Callipo.La proiezione delle 23.50 su SWG posiziona Jole Santelli al primo posto col 53,2%, mentre Pippo Callipo del centrosinistra si fermerebbe al 30,7%. Il candidato del Movimento 5 Stelle Francesco Aiello avrebbe ottenuto il 7,8%. I dati sono calcolati su una copertura dell'8% blogo

