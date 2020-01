Apex Legends Stagione 4: Revenant sarà la prossima Leggenda in arrivo? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nonostante la prossima Leggenda di Apex Legends sia già stata confermata, sono riapparsi i riferimenti a un personaggio di lunga data. Molti credevano che la Stagione 4 di Apex Legends sarebbe stata la Stagione per portare Revenant in gioco. Revenant, ovviamente, è il personaggio di cui si dice che i giocatori stiano trovando riferimenti dalla metà della Stagione 3.Un banner per Revenant è stato anche "accidentalmente" presentato qualche tempo fa. Ma ora che Respawn ha confermato i primi dettagli della Stagione 4, l'attenzione si è chiaramente spostata su Forge, la Leggenda che debutta con la nuova Stagione. Tuttavia, l'utente di Reddit That1miningguy ha trovato un poster ufficiale per Revenant sul sito della community di EA.Questo è la prima volta che si può dare uno sguardo a Revenant e suggerisce che la Leggenda a questo punto è più di un semplice rumor. Non sappiamo se arriverà in ... eurogamer

