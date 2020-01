Agropoli, Lega e Fratelli d’Italia insieme per risolvere i problemi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAgropoli (Sa) – Le due forze di centro destra della città di Agropoli, Lega e Fratelli d’Italia, hanno deciso di avviare una collaborazione politica allo scopo di lavorare insieme per risolvere le problematiche, ancora numerose, del territorio. Ad aprire il tavolo di dialogo sono stati l’attuale commissario Lega Agropoli Tiziano Sica, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Michele Pizza e i consiglieri comunali Gisella Botticchio (Lega) e Agostino Abate (FDI). Questa alleanza è aperta alla partecipazione di altri partiti e rappresentanze politiche, che condividano i valori e i programmi dei gruppi fondanti. L'articolo Agropoli, Lega e Fratelli d’Italia insieme per risolvere i problemi proviene da Anteprima24.it. anteprima24

SergVessicchio : BATTIPAGLIA: PER LA REGIONE LA LEGA ESPRIME RENATO VICINANZA - SerVessicchio : BATTIPAGLIA: PER LA REGIONE LA LEGA ESPRIME RENATO VICINANZA - SergVessicchio : BATTIPAGLIA: LA LEGA ESPRIME RENATO VICINANZA -