You, una stagione 2 oltre la delusione: ecco perchè ci ha fatto incazzare (Di domenica 26 gennaio 2020) You: ecco perchè la seconda stagione della serie Netflix non ci è piaciuta per niente e perchè riteniamo sia addirittura peggiore della prima. È passata qualche settimana dall'arrivo su Netflix di You 2, la seconda stagione di una delle serie più chiacchierate dell'anno passato. Noi ci eravamo ripromessi che non l'avremmo vista, dopo la traumatica esperienza della prima stagione avevamo deciso che la storia dello stalker/serial killer Joe Goldberg non faceva per noi. Però, con il passare dei giorni, tutti parlavano di quanto questa seconda annata fosse diversa dalla prima e, soprattutto, dello strabiliante colpo di scena finale. Per questo, abbiamo ceduto e ci siamo dedicati ad un estenuante binge watching. Cosa ne pensiamo della serie? Soprassedendo sul fatto che il fantomatico finale ... movieplayer

You una Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : You una