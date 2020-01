Virus Cinese, Papa Francesco: “Dio sostenga chi combatte l’epidemia” (Di domenica 26 gennaio 2020) “Desidero pregare per le persone malate a causa del Virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità Cinese già messo in atto per combattere l’epidemia“: lo ha affermato Papa Francesco al termine dell’Angelus in Piazza San Pietro.L'articolo Virus Cinese, Papa Francesco: “Dio sostenga chi combatte l’epidemia” Meteo Web. meteoweb.eu

