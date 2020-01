Serie A, la Juve cade a Napoli. Pari per l’Inter, 1-1 nel derby della Capitale (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020. La Juve cade in casa del Napoli. L’Inter non va oltre l’1-1 contro il Cagliari. Pari nel derby della Capitale. ROMA – Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020. La Juventus cade a Napoli ma non ne approfitta l’Inter che pareggia 1-1 contro il Cagliari. Stesso punteggio nel derby della Capitale. Bene Hellas Verona e Parma. Serie A, i risultati di domenica 26 gennaio 2020 Di seguito i risultati di Serie A di domenica 26 gennaio 2020 (LA CLASSIFICA e gli HIGHLIGHTS) Inter-Cagliari 1-1Hellas Verona-Lecce 3-0Parma-Udinese 2-0Sampdoria-Sassuolo 0-0Roma-Lazio 1-1Napoli-Juventus 2-1 Risultati Serie A, Napoli-Juventus: racconto, marcatori e tabellino Napoli-Juventus 2-1 Marcatori: 63′ Zielinski (N), 86′ Insigne L. (N), 90′ Cristiano Ronaldo (J) Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, ... newsmondo

juventusfc : KICK-OFF | ?? | Tutti insieme, #FinoAllaFine per i tre punti! ?????? ?? LIVE match sull'app Juventus e ??… - Gazzetta_it : Dai guai con la giustizia al video contro #Deschamps: #Kurzawa l'incompreso ora cerca il riscatto alla #Juve… - Gazzetta_it : #Eriksen grande colpo, ora la Juve è più vicina. Ma dove giocherà? #Inter -