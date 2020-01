Sci di fondo, Johannes Klaebo vince la sprint tc della Coppa del Mondo 2020 a Oberstdorf. Quarto Federico Pellegrino (Di domenica 26 gennaio 2020) La Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo ha appena visto andare in archivio ad Oberstdorf, in Germania, la sprint in tecnica classica maschile, chiusa con una tripletta norvegese: vince Johannes Klaebo, che mette in riga i connazionali Paal Golberg, secondo, ed Erik Valnes, terzo. Quarto e primo dei non norvegesi Federico Pellegrino. 17° posto assoluto per Maicol Rastelli. In finale è dominio della Norvegia: vince Johannes Klaebo, che si riprende la vetta della classifica delle sprint chiudendo in 3’29″46, facendo il vuoto alle sue spalle ed andando a precedere due connazionali, ovvero Paal Golberg, secondo a 1″99, ed Erik Valnes, terzo a 2″37. Resta giù dal podio Federico Pellegrino, quarto a 3″06, più lontani gli altri finalisti, lo svedese Oskar Svensson, quinto a 8″89, ed il russo Gleb Retivykh, sesto a 9″66. Nelle semifinali resta fuori il ... oasport

