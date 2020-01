Regionali Emilia Romagna, Salvini: “Ci ho messo sangue e anima” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bentivoglio (Bo) – (Adnkronos) – dal nostro inviato Francesco Saita “Di solito si commentano i dati reali, ma io ci tenevo oggi a dirvi grazie, intanto a tutte le persone che hanno votato, perché chi sceglie si prende una responsabilità”. Così Matteo Salvini, sceso in sala stampa al comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, a Bentivoglio, sceglie di commentare i primi dati parziali. ” – aggiunge – io ci ho messo sangue, anima, fatica e ascolto”. “Quella in Emilia Romagna è stata una cavalcata eccezionale, emozionante e commovente, sono orgoglioso di aver incontrato le persone uscendo dai social” le parole del leader del Carroccio. “Avere una partita aperta – sottolinea – è già questa una emozione, che dopo 70 anni ci sia stata una partita, è già questa una emozione” perché “qui dopo due minuti si ... ildenaro

