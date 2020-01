Reddito di cittadinanza con 78 auto e proprietà 42enne, finisce nei guai (Di domenica 26 gennaio 2020) 42enne percepiva il Reddito di cittadinanza, ma aveva 78 auto ed era proprietario di una rivendita: l’uomo finisce nei guai Card Reddito cittadinanza (foto web) Un uomo di 42 anni percepiva il Reddito di cittadinanza perché all’Inps risultava con Reddito zero, ma in realtà era in possesso di ben 78 e di una rivendita di automobili: finisce nei guai. L’uomo in questione, dopo diverse indagini, è stato “beccato” dalla polizia di Modena ed ora dovrà ridare tutti i soldi percepiti nei mesi. Il proprietario di un’attività aveva posto all’attenzione del Comando un’automobile con alcune persone sospette circoscrivere la zona di Madonnina. In seguito, sarebbe venuto fuori, mediante una segnalazione di un proprietario della zona, che l’automobile in questione sarebbe stata di proprietà di un uomo già possidente di ... chenews

Mov5Stelle : Il Reddito di Cittadinanza che oggi aiuta circa 2 milioni e mezzo di persone è una realtà che nessuno avrebbe mai i… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, a Locri 237 persone lo percepivano ingiustamente: mafiosi, proprietari di Ferrari e impren… - NicolaMorra63 : Quando si fanno controlli veri emerge il marciume che c'è in #Calabria. Adesso chi ha sbagliato paghi. -