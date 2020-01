Pallanuoto, A2 femminile: La Carpisa Yamamay Acquachiara vince contro il Volturno (Di domenica 26 gennaio 2020) La Carpisa Yamamay Acquachiara passa per la prima volta a condurre con il secondo dei cinque gol di Roberta Tortora, per poi staccare le avversarie all’inizio della terza frazione (7-5). Al termine del festival del gol di Cava dei Tirreni ritira i tre punti la Carpisa Yamamay Acquachiara. Subito il commento di Barbara Damiani: “Inizio contratto, squadra un po’ imbambolata, Volturno avanti 1-4. Poi già nella seconda frazione le ragazze si sono sbloccate per poi passare a condurre anche di quattro lunghezze. La cosa che più contava era cominciare con un risultato positivo il torneo, ma oltre che importante sul piano psicologico la vittoria è anche meritata”. L’Acquachiara passa per la prima volta a condurre (5-4) a due minuti dal termine della seconda frazione con il secondo dei cinque gol di Roberta Tortora, che successivamente ribadisce il +1 (6-5) in ... 2anews

