Napoli-Juve, striscioni contro Sarri in tutta la città (Di domenica 26 gennaio 2020) Clima teso intorno alla partitissima Napoli-Juve. In tutta la città sono stati scritti striscioni di odio nei confronti dell’ex allenatore Maurizio Sarri, visto da mesi come un traditore. Napoli-Juve, la città contro Sarri Napoli-Juve è sempre una partita molto calda, visto i precedenti storici e la rivalità quasi atavica tra le due squadre, ma è diventata ancor più torrida dopo l’addio di Maurizio Sarri, passato nell’estate del 2019 proprio alla guida dei bianconeri. La città partenopea si è preparata al ritorno di Sarri tappezzando l’intera città con striscioni però poco gratificanti e in cui è palese l’odio per l’ex allenatore, considerato come un vero e proprio traditore che avrebbe rinnegato il passato per accettare sporchi milioni dall’acerrima nemica Juventus che lui stesso aveva combattutto fino a due stagioni fa. Sarri il comandante Il ... notizie

