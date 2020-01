Meghan Markle entra in politica? Ecco le mire segrete della duchessa di Sussex (Di domenica 26 gennaio 2020) Meghan Markle punta a fare politica negli Stati Uniti? Ecco l’ultima news che riguarda la moglie del principe Harry: tutti i dettagli. Meghan Markle vuole entrare alla Casa Bianca? Secondo le prime notizie il motivo che avrebbe spinto Harry e Meghan Markle ad abbandonare la Famiglia Reale sarebbe la ricerca di privacy. La coppia avrebbe dichiarato di aver bisogno di vivere lontana dai riflettori, per crescere clme famiglia in modo sano. La bomba lanciata, però, dal Daily Mail fa pensare a tutt’altro. Secondo quello che riporta il noto tabloid inglese, infatti, le intenzioni di Meghan Markle non sono motivate dall’essere una buona madre per il piccolo Archie, quanto più dalle sue ambizioni personali. Fonti vicine alla coppia, dunque, avrebbero rivelato che la moglie di Harry sognerebbe di entrare in politica, e avrebbe intenzione di avere un ruolo già nelle prossime ... velvetgossip

