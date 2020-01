LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 6-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro si assicura il tie-break! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 30-30 Ottimo diritto di Fognini dopo il recupero dell’americano. 30-15 L’italiano muove Sandgren ma poi sbaglia con il rovescio. 15-15 Fognini muove l’avversario: diritto in rete. 6-5 Fognini rimette su un game complicato: Sandgren serve per guadagnare il tie-break. 40-30 VOLEE IN CONTROTEMPO! Che giocata di Fognini sottorete che piazza la demi-volée. 30-30 Sandgren spara via: si carica l’azzurro! 0-30 Errore di Fognini che sbaglia sottorete. 5-5 Continua l’equilibrio: game importantissimo ora. 40-15 Palla corta di Fognini che si spegne sul nastro. 30-15 Lento in uscita dal servizio: Sandgren in difficoltà dal punto di vista fisico. 15-0 Fognini risponde con il diritto: palla lunga. 5-4 Fognini conduce il set: Sandgren ... oasport

zazoomnews : LIVE Fognini-Sandgren 6-7 3-4 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro si riprende e ottiene un break! -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 3-2 Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro recupera un break e conduce il set! -… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 26 gennaio in DIRETTA: Djokovic-Raonic ai quarti Fognini recupera due break di svantaggio… -