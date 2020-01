Kobe Bryant è deceduto in un incidente in elicottero, anche una delle figlie pare fosse con lui – LIVE (in aggiornamento) (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo l’agenzia di stampa AdnKronos l’ex cestista statunitense Kobe Bryant sarebbe deceduto in un incidente in elicottero avvenuto in California nella mattinata americana. A rilanciare per primo la notizia è stato il sito Tmz.com, che ha diffuso la triste notizia. L’ex campione dell’NBA, il campionato professionistico americano, sarebbe rimasto vittima di un incidente in elicottero avvenuto a Calabasas. Sul mezzo, oltre a Bryant, erano presenti altre tre persone. L’elicottero sarebbe precipitato ed il successivo intervento di pompieri e soccorritori sarebbe stato inutile. VIDEO LE IMMAGINI DEL LUOGO DELL’incidente VIDEO LE GIOCATE MIGLIORI DELLA CARRIERA DI Kobe Bryant AGGIORNAMENTO ORE 22.01 Il messaggio dell’Inter: Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni ... oasport

Inter : Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Ol… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco - SkyTG24 : Shock nel mondo dello sport: il 5 volte campione Nba Kobe Bryant sarebbe morto in un incidente di elicottero in Cal… -