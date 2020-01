J. D. Salinger: 10 anni fa moriva l’autore de “Il giovane Holden” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il 27 gennaio 2010 moriva nella sua casa del New Hempshire, dove si era ritirato a metà degli anni Cinquanta, uno degli scrittori più importanti dello scorso secolo: benché infatti in vita abbia pubblicato solo "Il giovane Holden", J. D. Salinger ha letteralmente rivoluzionato la letteratura americana, e non solo. Dalla fama di schivo ed egoista misantropo al grande successo del suo Holden, ecco chi era l'autore, a dieci anni esatti dalla morte. fanpage

