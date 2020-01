Il prossimo progetto di Bluepoint Games per PlayStation 5 "sarà il benchmark visivo della next-gen" (Di domenica 26 gennaio 2020) Bluepoint Games sta lavorando ad un misterioso titolo per PlayStation 5 e questa è una notizia che molti conoscono già. Il vero mistero riguarda l'identità di questo progetto: sappiamo che si tratta di un remake, in quanto Bluepoint è nota per i suoi lavori di rimasterizzazione, come Shadow of the Colossus e Uncharted: The Nathan Drake Collection, ma quello su cui stanno lavorando in questo momento è ancora un segreto.Ovviamente, gli sviluppatori sono consci dell'hype che si sta generando dietro questo progetto e non smettono di punzecchiare i fan con enigmi e frasi sibilline, condivise tramite i canali social. Secondo i rumor più insistenti, quello a cui stanno lavorando sarà un remake di Demon's Souls, l'RPG di From Software che ha aperto la strada a Dark Souls, il primo vero blockbuster dello studio.Al momento non abbiamo prove concrete a conferma di questo rumor, ma le voci si fanno ... eurogamer

infoitscienza : PS5, Bluepoint vuole 'settare gli standard grafici della prossima generazione' col prossimo progetto - about_big_data : RT @laurapapaleo: #opendata #pa @pongovernance Progetto #unico Se ne parlerà il prossimo 28 gennaio. @GenovaMetropoli - laurapapaleo : #opendata #pa @pongovernance Progetto #unico Se ne parlerà il prossimo 28 gennaio. @GenovaMetropoli -