Giuntoli: «Siamo in corsa per due obiettivi su tre, ora dobbiamo salire in classifica» (Di domenica 26 gennaio 2020) Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Juve Un Napoli-Juve diverso dagli ultimi anni? «Secondo me non conta la classifica, entrambi ci giochiamo molto. Noi dobbiamo riprenderci in classifica, Siamo in corsa su due obbiettivi dei tre che avevamo a inizio stagione. Ora dobbiamo salire in classifica» Domani come cambia il Napoli? «Credo non succeda più nulla sul mercato, rimarremo così. Saremo vigili sul mercato in entrata comunque, ma Siamo soddisfatti così» Mateta? «Non è intenzione tornare sul mercato, se ci sono delle opportunità le prenderemo al volo» L'articolo Giuntoli: «Siamo in corsa per due obiettivi su tre, ora dobbiamo salire in classifica» ilNapolista. ilnapolista

