CorSport: contro la Juve è Napoli, più del Napoli, a poter incidere. Conteranno solo le emozioni (Di domenica 26 gennaio 2020) In questo Napoli-Juve, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, tornano sia Sarri che Higuain, da nemici. È una partita in cui contano le emozioni. “Napoli, più del Napoli, può incidere in questa partita. Se invece stasera la gara del San Paolo resterà ancorata alla tecnica, alla tattica e più genericamente alla condizione delle due squadre, allora diventerà un problema per Gattuso”. La Juve, in questo momento, è una certezza. Il Napoli ha la difesa a pezzi a causa degli infortuni. Se a questo e all’ “insistenza di Gattuso nello schierare Di Lorenzo al centro della difesa, si lega lo strapotere fisico, atletico e tecnico del Ronaldo di questo periodo, Napoli-Juve prende una piega netta”. Una speranza può essere l’ormai accertato calo della Juve nell’ultima frazione di ogni gara, una cosa che spinge le sue avversarie a crederci e a restare in partita. A inizio stagione, scrive ... ilnapolista

