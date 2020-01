Cina, quell’enorme problema strutturale causa dell’epidemia di coronavirus (Di domenica 26 gennaio 2020) La Cina sta vivendo un vero e proprio incubo. Il coronavirus sembra incontenibile, nonostante gli sforzi adottati dalle autorità e la relativa trasparenza mostrata da Pechino. Il peggio potrebbe tuttavia non essere ancora arrivato. Un gruppo di ricercatori dell’università di Lancaster ha sciorinato dati che, nel caso in cui dovessero essere confermati dalla realtà, sarebbero a dir poco preoccupanti. Solo nella città di Wuhan, epicentro dell’epidemia, sono possibili fino a 350mila nuovi contagi nel giro di appena due settimane; al momento sarebbero stati identificati appena il 5,1% dei pazienti infetti. Per contenere l’emergenza il governo ha ordinato la costruzione di due appositi ospedali dedicati al virus 2019-n-CoV a Wuhan, mentre l’amministrazione locale, nel tentativo di limitare la diffusione della malattia, ha bandito la maggior parte dei veicoli, comprese ... it.insideover

