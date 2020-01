Violentissimo terremoto in Turchia, panico e crolli: sale il numero dei morti (Di sabato 25 gennaio 2020) Il sisma, di magnitudo 6.8, ha colpito la provincia orientale di Elazig: ci sono diverse vittime e centinaia di feriti, ma... today

Today_it : Violentissimo terremoto in Turchia, panico e crolli: sale il numero dei morti - infoitestero : VIOLENTISSIMO TERREMOTO IN TURCHIA, MAGNITUDO 6.6: SI TEMONO MORTI - allemacc : RT @HDUltimateMusic: Violentissimo terremoto in Turchia, magnitudo apocalittica | Mondo Tempo Reale -