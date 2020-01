Vicenza, malore improvviso per calciatore di 25 anni: è in ospedale in gravi condizioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Il giovane calciatore della Telemar San Paolo Ariston, squadra che milita in Seconda categoria, si è sentito male durante l'allenamento con la squadra nella serata di ieri. Trasportato d'urgenza e operato in un'ospedale vicentino, il ragazzo sta lottando tra la vita e la morte. "Il quadro clinico dell'atleta rimane tuttora complicato", ha fatto sapere la società veneta. fanpage

sportli26181512 : #Notizie Vicenza, malore improvviso per calciatore di 25 anni: è in ospedale in gravi condizioni: Il giovane calcia… - francobus100 : Dramma in campo Malore improvviso 25enne gravissimo | Vicenza - corriereveneto : #vicenza Malore durante l'allenamento di calcio: gravissimo ragazzo di 25 anni -