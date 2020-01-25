Valenza : Uccisa Ambra Pregnolato, maestra in un circolo didattico ...Luca Di Carlo seduce Barbara D'Urso su InstagramCoronavirus Cina: chiude Disneyland Shanghai Matteo Salvini: Se il ragazzo non spaccia avrà le mie scuseNel latte tracce di antibiotici e altri farmaci : Nessun Allarme, ma ...Sciopero trasporti a Torino venerdì 24 gennaio 2020, info e orari ...Ecco Perdita, il gatto peggiore del mondo è pronto all’adozioneIn India la capra dal volto umano : E' una divinitàSocial Pro League: inizia la fase a tabellone, chi vincerà?È morto a 42anni Pierpaolo Piras, sconfitto da un linfoma, aveva ...

Traffico Roma del 25-01-2020 ore 12 | 30

PER UN INCIDENTE PERMANE CHIUSA VIA BRUNO MOLAJOLI TRA FIA FAUSTO ZONARO E VI AFRANCO ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 25-01-2020 ore 12:30 (Di sabato 25 gennaio 2020) PER UN INCIDENTE PERMANE CHIUSA VIA BRUNO MOLAJOLI TRA FIA FAUSTO ZONARO E VI AFRANCO GENTILINI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA IN VIA CASSIA NEI PRESSI DI VIA CAPRAROLA ED IN VIA TARANTO IN PROSSIMITA’ DI VIA FOLIGNO. UN INCIDENTE E’ SEGNALATO ANCHE IN VIA BELMONTE IN SABINA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA APPIA NUOVA TRA IL RACCORDO E CAPANNELLE VERSO IL CENTRO CITTA’ E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA CHIUSURA DELLA STAZIONE CORNELIA E DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. IL CORTEO E’ PARTITO DA PIAZZA DEI GIURECONSULTI PER ARRIVARE IN PIAZZA IRNERIO. POSSIBILI RALLENTAMENTI IN TUTTA LA ZONA SINO ALLE ORE 13. NUOVO STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PIU’ INQUINATI OGGI, DOMENICA E LUNEDI’ . DALLE 7.30 ALLE 20.30 NON POSSONO CIRCOLARE MOTORINI E CICLOMOTORI SINO AD EURO 1, VEICOLI BENZINA E DIESEL SINO AD EURO 2. DETTAGLI SU LUCEVERDE.IT. PER AVERE ... romadailynews

twittervirginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - Agenzia_Ansa : Roma seconda nel mondo per ora perse nel #traffico dopo Bogotà, Milano è settima - _Carabinieri_ : Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Roma: eseguita ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti d… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2020
Clicca qui e commenta questo post!