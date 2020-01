Sassari, follia in carcere: detenuto al 41 bis conficca la penna in faccia a un poliziotto (Di sabato 25 gennaio 2020) Ancora una volta al centro delle cronache c’è la Casa circondariale di Bancali, all’interno della quale si è vissuta ieri mattina una giornata ad alta tensione. Nei giorni scorsi un episodio analogo aveva avuto come protagonista il boss Leoluca Bagarella. Sconvolgente aggressione nel carcere di Sassari. Un detenuto, sottoposto a regime di 41 bis , si è scagliato contro un agente della polizia penitenziaria, usando una penna come punteruolo. A denunciarlo è Antonio Cannas, delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: “Mentre, ieri mattina, l’agente è entrato nella cella del detenuto per i controlli quotidiani di sicurezza, quest’ultimo si è scagliato contro il poliziotto. Il detenuto ha usato una penna come punteruolo. L’aggressione è stata particolarmente violenta e il tappo della penna si è conficcato nel visto dell’agente. Non si conoscono le ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Sassari, follia in carcere: detenuto al 41 bis conficca la penna in faccia a un poliziotto - badicea : Sassari, follia in carcere: detenuto al 41 bis conficca la penna in faccia a un poliziotto - Oxanna2003 : Sassari, follia in carcere: detenuto al 41bis aggredisce poliziotto. Protesta la Polizia Penitenziaria -