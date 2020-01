Sanremo 2020, i Ricchi e Poveri saranno ospiti con la loro formazione originaria (Di domenica 26 gennaio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo, oltre ai tanti ospiti già annunciati nelle ultime settimane, sarà anche l'occasione per assistere ad una reunion storica.I Ricchi e Poveri, infatti, saranno presenti sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nella loro formazione originaria ossia quella composta da Angela Brambati, Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Marina Occhiena. Attualmente, i Ricchi e Poveri sono formati solamente da Angela Brambati e da Angelo Sotgiu, dopo l'addio di Franco Gatti avvenuto nel 2016. Gatti decise di lasciare il gruppo per dedicarsi maggiormente alla famiglia, soprattutto dopo la morte del figlio, avvenuta nel 2013, che costrinse il gruppo ad annullare la loro partecipazione, in qualità di ospiti, alla 63esima edizione del Festival di Sanremo.Gran parte dell'interesse di questa reunion, però, è rivolta nei confronti di Marina Occhiena che, nel lontano 1981, ... blogo

