Omicidio Luca Sacchi, il padre: “Anastasiya responsabile morale”. Nelle chat lei scriveva al fidanzato: “Ti sembro Dr Jekyll e Mr Hyde?” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Ci sono dei responsabili materiali che meritano di scontare il massimo della pena e poi c’è chi, per la morte di mio figlio, ha una responsabilità morale. Quella persona è Anastasiya che si è portata via Luca e ha permesso che accadesse tutto questo“. Così Alfonso Sacchi, padre di Luca, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani, commenta in un’intervista al quotidiano “Il Messaggero” la notizia che la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato per i 6 indagati per la morte del figlio, tra cui appunto la fidanzata Anastasiya. La prima udienza del processo è stata fissata per il prossimo 31 marzo e l’accusa nei loro confronti è di Omicidio premeditato. “Mi aspetto il massimo della pena. – continua Alfonso Sacchi – È il minimo a ... ilfattoquotidiano

