Mourinho s’infuria con l’Inter: “Eriksen? Non è colpa del Tottenham” (Di sabato 25 gennaio 2020) José Mourinho commenta con amarezza la cessione di Eriksen. Dice che "non è colpa del Tottenham" se è successa una cosa del genere a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale di mercato e quasi sembra gettare tutta la responsabilità sull'Inter. "Situazioni di questo tipo non dovrebbero mai accadere il 25 di gennaio". fanpage

