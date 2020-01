LIVE Sci alpino, Discesa Bansko 2020 in DIRETTA (25/1): Federica Brignone vuole vincere, azzurre per la conferma (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLA Discesa DI Bansko CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI KITZBUEHEL DALLE 11.30 (SABATO 25 GENNAIO) Le condizioni di Sofia Goggia – Le pagelle di ieri – Il nuovo programma con la partenza ritardata – Le parole di Federica Brignone – La cronaca della Discesa di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda Discesa di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista intitolata a Marc Girardelli andrà in scena il secondo appuntamento di questo intenso weekend, che domani si concluderà con il supergigante. La gara di ieri ha regalato grandi emozioni nonostante la brutta caduta di Sofia Goggia. La nostra punta di diamante non ha fortunatamente niente di rotto, ma con la Federazione ha preferito optare per la rinuncia a questa ... oasport

MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Al via la gara maschile, Bolshunov difende il primato. Joha… - MasashiKohmura : RT @OA_Sport: LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km pursuit Nove Mesto 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Innerhofer sorride: «Ma poco soddisfatto, voglio tornare tra i primi: ci vediamo a Garmisch» -