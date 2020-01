LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 4-3, Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio a Melbourne! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Resta avanti Camila Giorgi all’intervallo. 40-0 Ace dell’azzurra. 30-0 Giorgi molto elegante: rovescio a volo per chiudere il game. 3-3 Distante dalla pallina: parità a Melbourne. 40-15 Perde completamente la bussola Giorgi: rovescio a rete ma decentrato dopo aver puntato tutto sulla potenza. 30-15 Ottima risposta in diagonale di Giorgi. 30-0 Prima esterna della 3 volte campionessa Major. 3-2 Si prosegue senza patemi sin qui. 40-15 Passante di rovescio dopo aver lasciato immobile Kerber. 30-15 Salgono ad 11 i doppi falli. 30-0 Cede Kerber in difesa dopo il diritto di Giorgi. 15-0 Diritto perfetto alto in mezzo al campo. 2-2 Spinge Giorgi che sembrava poter chiudere il punto invece il diritto va lungo. 40-0 Terzo ace della Kerber. 30-0 Servizio vincente della teutonica. 2-1 Non efficace il passante la Kerber: Giorgi avanti ... oasport

