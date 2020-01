LIVE Biathlon, single mixed relay Pokljuka 2020 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma del giorno e pettorali di partenza – Presentazione staffette Buongiorno e benvenuti su OA Sport, pronti a seguire insieme la DIRETTA LIVE della staffetta sigle mixed di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della sesta tappa della Coppa del Mondo 2019-2020. Al temine delle individuali siamo arrivati alla seconda giornata stagionale dedicata alle prove a squadra miste. Il calendario serrato e le fatiche di tre settimane consecutive di gara hanno costretto tanti big al riposo oggi ma lo spettacolo non mancherà comunque di certo. La single mixed scatterà alle 13:15 e vedrà probabilmente l’ennesima battaglia tra la Norvegia (Vetle Sjåstad Christiansen e Karoline Knotten) e la Francia (Emilien Jacquelin e Anais Bescond). A giocare il ruolo di outsider principalmente dovrebbero esserci tre formazioni, tra le quali anche ... oasport

