In Emilia Romagna la chiave è la partecipazione. Guida al voto (Di sabato 25 gennaio 2020) La chiave di questo voto in Emilia Romagna, madre di tutto le battaglie, è la partecipazione. Se aumenta nelle grandi città è un vantaggio per Stefano Bonaccini e il centrosinistra, se aumenta nei borghi minori e nelle campagne è un vantaggio per Lucia Borgonzoni e il centrodestra. Se è altissima, può succedere di tutto. Se è bassa, è un vantaggio per il centrosinistra, perché si mobilita più il tradizione voto di appartenenza che quel voto di opinione potenzialmente “contro” il Governo, all’insegna del “liberiamo l’Emilia per liberare l’Italia”. Quelli, per intenderci, che una volta votavano Pci, poi sinistra, poi Cinque stelle e ora Salvini: la protesta popolare profonda.In questa breve Guida al voto, chiamiamola così, occorre partire dalle Europee di sette mesi fa ... huffingtonpost

