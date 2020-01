Fognini-Sandgren orario e tv: programma e streaming Australian Open 2020 (25 gennaio) (Di sabato 25 gennaio 2020) Domani 26 gennaio (non prima delle ore 06.00 italiane) Fabio Fognini affronterà Tennys Sandgren negli ottavi di finale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro, ieri, ha sconfitto l’argentino Diego Pella in tre set e si è così guadagnato il diritto di sfidare lo statunitense, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno. Una sfida piena di significati per il ligure visto che nell’ultimo confronto tra i due, a Wimbledon, fu proprio Sandgren a spuntarla. L’americano, su questi campi, ha dimostrato di essere particolarmente in forma e quindi la sua classifica (n.100 del mondo) è da prendere per quella che è. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Fognini-Sandgren, ottavo di finale degli Australian Open 2020. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, in ... oasport

