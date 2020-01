Virus cinese, un caso sospetto a Parma (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Una donna rientrata dalla Cina è sotto osservazione all'Ospedale Maggiore. Rientrati gli allarmi a Bari e Macerata. E negli Usa è confermato un secondo caso Il Virus cinese continua a fare paura in tutto il mondo. La Cina si è blindata, isolando molte città e vietando i festeggiamenti per il Capodanno cinese. Gli altri Paesi hanno iniziato a prendere provvedimenti a partire dai controlli stringenti negli aeroporti internazionali. E ora, dopo Australia, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Vietnam e Stati Uniti, ecco che un caso sospetto si registra anche in Italia. A Parma. Le Aziende sanitarie della città hanno attivato tutte le procedure previste per un presunto caso di nuovo coronaVirus su una donna, residente nel parmense, che di ritorno da Wuhan ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso, secondo quanto ... ilgiornale

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Virus cinese, stanno bene i 202 passeggeri arrivati a Fiumicino provenienti da #Wuhan #coronavirus #ANSA -