Vigili del Fuoco presi a sassate: stavano spegnendo rogo di rifiuti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Erano giunti per spegnere un rogo in in via Pietro Donato, nel quartiere Medaglie d’Oro di Palermo, quando una baby gang li ha presi a sassate: questo quanto successo a dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di giovedì 23 gennaio 2020. Vigili del Fuoco presi a sassate La centrale operativa aveva ricevuto una segnalazione che parlava di grosse fiamme, motivo per cui avevano deciso di intervenire con un autobotte. Stando ad una prima ricostruzione, non appena i pompieri sono giunti sul posto, sarebbero stati presi di mira da una baby gang che ha iniziato a tirare pietre contro i loro mezzi. Alcuni ragazzini avrebbero poi inseguito l’autobotte a bordo di uno scooter continuando a tirare sassi per costringerla a lasciare il quartiere. Immediato l’intervento degli agenti di Polizia, che hanno riportato i Vigili sul luogo dell’incendio e hanno consentito loro di domarlo. ... notizie

Mov5Stelle : Lo Stato è ancora più vicino ai vigili del fuoco, categoria che per troppo tempo non ha ricevuto un degno trattamen… - enpaonlus : 'I pompieri hanno salvato un gattino terrorizzato su un albero di oltre 10 metri' - Capezzone : Oggi su @LaVeritaWeb Il piano farlocco del Commissario Ue #Schinas sull’#immigrazione (non c'è una cifra sui soldi,… -