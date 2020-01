Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 20:10 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da evitare in studio Un caso sospetto di contagio da coronavirus cinese segnalato a bordo seconda SOS medicina a Parigi il ministro della Salute smentisce è confermato il secondo caso negli Stati Uniti una donna Chicago tornata da Juan Dove si trova il focolaio d’infezione migliaia di operai sono impegnati per costruire a tempo di record nuovo ospedale in Cina si allunga la lista delle città isolate con 41 milioni di cittadini coinvolti le vittime sono 26 kg autorità di Pechino hanno disposto la chiusura di alcune parti della Grande Muraglia ordinate le agenzie di viaggio di interrompere la vendita di Turi interni e internazionali l’ambasciata d’Italia a Pechino esclude per ora casi di contagio tra i connazionali la procura di Roma ho tenuto giudizio immediato per i sei indagati nell’inchiesta ... romadailynews

