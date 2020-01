Snowboard cross: Michela Moioli, Raffaella Brutto e Matteo Menconi in evidenza nelle qualificazioni a Big White in Coppa del Mondo 2020 (Di sabato 25 gennaio 2020) Buoni risultati arrivano dai portacolori italiani nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo a Big White, in Canada, dove il mondo dello Snowboard cross si fermerà fino a domenica. Su un totale di dieci iscritti del nostro Paese, infatti, sono in nove quelli che sono riusciti a far segnare tempi validi per l’ingresso nelle gare di domani. Tra le donne, si qualificano senza problemi, e direttamente nella prima run, sia Raffaella Brutto che Michela Moioli, in questo ordine, poiché chiudono seconda e terza, rispettivamente con i tempi di 1’16″98 e 1’17″32, dietro soltanto alla francese Nelly Moenne Loccoz (1’16″86). Dietro di loro la ceca Eva Samkova (1’17″54), la svizzera Lara Casanova (1’17″89) e poi la terza italiana, Sofia Belingheri (1’17″98), che completa dunque il quadro delle ammesse azzurre ... oasport

OA_Sport : Snowboard cross: Michela Moioli, Raffaella Brutto e Matteo Menconi in evidenza nelle qualificazioni a Big White in… - maxcastiglia : RT @KinderJoyMoving: #Lausanne2020 Day 11: snowboard cross, short track e molte altre competizioni tra squadre miste. Un'occasione perfetta… - KinderJoyMoving : #Lausanne2020 Day 11: snowboard cross, short track e molte altre competizioni tra squadre miste. Un'occasione perfe… -