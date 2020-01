Palermo: tenta di riscuotere rimborso con documento falso, arrestato (Di venerdì 24 gennaio 2020) Palermo, 24 gen. (Adnkronos) – tenta di riscuotere un rimborso con documenti falsi ma viene scoperto e arrestato. E’ accaduto a Palermo dove i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, T.F. 62enne originario di Palermo. In particolare, nell’ambito di mirati servizi svolti quotidianamente e finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati a carico dei fruitori degli uffici postali ed istituti di credito, l’uomo è stato controllato all’interno della locale posta dove, qualche minuto prima, aveva tentato di incassare un rimborso IRPEF per una cifra di 826 euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate a favore un terzo soggetto, anch’esso palermitano, estraneo alla vicenda.I militari dell’Arma hanno constatato che T. F. aveva esibito una carta di identità falsa, contenente i dati dell’avente ... calcioweb.eu

