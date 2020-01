Meteo: la SETTIMANA si chiude con la PIOGGIA e la NEVE (Di venerdì 24 gennaio 2020) L'alta pressione che in questi ultimi giorni ha riportato una totale stabilità atmosferica, sta perdendo un po' del suo smalto a causa di un vortice ciclonico in movimento dalla Spagna verso l'Italia. Esso accompagnerà una moderata perturbazione che già oggi comincerà a far sentire i suoi effetti su alcuni angoli del Paese. Insomma, confermiamo che la SETTIMANA si chiuderà con la PIOGGIA per molte regioni d'Italia. Vediamo quali. Come detto, i primi segnali di un peggioramento si avvertiranno già dalle prossime ore quando deboli piogge potranno bagnare i settori orientali e settentrionali della Sardegna e l'area del ponente ligure in estensione nel corso della mattinata al resto della Liguria. Più asciutto invece il tempo sul resto del Paese ma con nubi in aumento al Centro Nord. Nel corso del pomeriggio la PIOGGIA si farà più minacciosa bagnando ancora una volta la ... meteogiornale

