LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Fabio Basile vince a Tel Aviv! Fognini e Federer agli ottavi degli Australian Open, Brignone seconda nella discesa (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 24 gennaio: orari e programma 18.05 BASKET – Le convocate della Nazionale italiana femminile di 3×3 per il Torneo Internazionale di Parigi, preparatorio al Torneo Preolimpico di marzo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.55 JUDO – Fabio Basile trionfa nella categoria dei -73 kg al Grand Prix di Tel Aviv! Punti importantissimo per l’azzurro in vista delle Olimpiadi, bene anche Giovanni Esposito quinto. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.54 TENNIS – Le dichiarazioni di Fabio Fognini dopo la bella vittoria su Pella, con il mirino già su Sandgren agli ottavi CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.12 SCI ALPINO – Sofia Goggia non ha fratture, ma per precauzione salta la discesa di domani a Bansko CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.01 BIATHLON – Denise Hermann vince ... oasport

MilleniumBS : RT @LegaVolleyFem: ?? #Campionato #SerieA1Femminile: @EpiuPomiVBC-@ImocoVolley sabato su @RaiSport apre la 16^ . Domenica derby @MilleniumBS… - LegaVolleyFem : ?? #Campionato #SerieA1Femminile: @EpiuPomiVBC-@ImocoVolley sabato su @RaiSport apre la 16^ . Domenica derby… - MatteoMarchini5 : LIVE Sport, DIRETTA 24 gennaio: Federica Brignone seconda in discesa, Fabio Fognini e Federer agli ottavi degli Aus… -