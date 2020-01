Joe Biden vs Videogiochi (Di venerdì 24 gennaio 2020) by Hynerd.it Parole dure come “piccoli vermi” per chi opera nel settore Si ricorderanno di certo le dichiarazioni del presidente U.S.A. Donald Trump contro certi Videogiochi dai contenuti violenti all’indomani delle stragi avvenute nell’estate dello scorso anno a El Paso (Texas) e a Dayton (Ohio) dove rimasero uccise ben 31 persone. Secondo l’esponente politico del Partito Repubblicano la follia di quel fatto risiede anche nella troppa facilità con cui al giorno d’oggi un giovane problematico può “circondarsi di una cultura che celebra la violenza”, un’espressione che allude in modo chiaro al mondo videoludico e colpisce in seconda battuta le software house quotate a Wall Street. Ora, quasi per una sorta di part condicio, è la volta di un rappresentante del Partito Democratico, l’ex-vicepresidente statunitense dell’amministrazione ... hynerd

stacynolanamato : 5) Politico article ... - comedian72 : RT @GermanoDottori: Joe Biden, candidato presidenziale democratico. Oggi su Foreign Affairs: 'Dovremmo portare a casa la grande maggioranz… - GiocareOra : Joe Biden chiama gli sviluppatori di giochi 'brividi' -